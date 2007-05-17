Конституционный суд отобрал у Ющенко еще одно право?

Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил заместитель председателя Высшего совета юстиции Николай ШЕЛЕСТ, ссылаясь на собственные источники в КСУ.

«На сегодняшний день точно известно, что решением КС вчерашним днем признано неконституционным положение части 5 ст. 20 Закона Украины о судоустройстве, которым признаны неконституционными слова «председатель суда и его заместители назначаются Президентом», - сказал Н.ШЕЛЕСТ, добавив при этом, что это касается всей судебной системы.

Кроме того, он заметил, что соответствующее представление в КС было направлено, в том числе, и Верховной Радой Украины. «Мы не просили признать это неконституционным, мы просили определиться, поскольку были некоторые противоречия», - отметил Н.ШЕЛЕСТ.

На вопрос относительно последствий этого решения КС для судебной системы, Н.ШЕЛЕСТ ответил, что «это значит, что наш парламент должен, я думаю, во внеочередном порядке определиться с редакцией ч. 5 ст. 20, поскольку если не утверждает Президент, не назначает Президент, то возникает вопрос, кто назначает председателей и заместителей».

В то же время Н.ШЕЛЕСТ заметил, что в случае, если в редакции закона будет изменено слово «Президент» на словосочетание «Верховная Рада», то для судебной системы ничего не изменится.

По словам заместителя председателя ВСЮ Украины, «неувязка будет с той стороны, что, например, председатель Верховного Суда назначается пленумом Верховного Суда. То есть сама судебная система решает свои кадровые вопросы. Поэтому непонятно, почему председатели низших судов назначаются политиками».

По мнению Н.ШЕЛЕСТА, оптимальным вариантом было бы, чтобы вопрос назначения судей на административные должности решала сама судебная система.

Отвечая на вопрос, считает ли он решение КС политическим, Н.ШЕЛЕСТ, в частности, отметил: «Этот вопрос давно был поднят. Он был связано с тем, чтобы было одинаковое применение законов, и ничего больше. Я думаю, решение Конституционного Суда является правильным и обоснованным».

В то же время Н.ШЕЛЕСТ, отвечая на один из вопросов, отметил «в сегодняшней ситуации есть такое опасение, что Верховная Рада может взять на себя это (назначение судей на административные должности – УНИАН). Если у Президента их забрали, то ВР может перебрать их на себя».

Справка УНИАН. Часть пята статьи 20 действующего закона “О судоустройстве Украины” предусматривает, что “председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность сроком на пять лет из числа судей и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению председателя Верховного Суда Украины (а в отношении специализированных судов - председателя соответствующего высшего специализированного суда) на основании рекомендации Совета судей Украины (в отношении специализированных судов - рекомендации соответствующего совета судей).