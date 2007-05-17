7 украинцев обвиняют в незаконном пересечении границы Грузии

Семерых задержанных в Грузии украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает “5 канал” с ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сухогрузное судно "Пингвин" задержали грузинские пограничники в порту Поти 16 мая.

Задержанных украинцев допросят, после чего суд должен принять решение о сроке их предварительного заключения на время следствия или освобождения под залог. Украинский консул в Батуми уже встретился с членами экипажа. Украинцы на условия содержания не жалуются, отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, по данным Пограничной полиции Грузии, сухогрузное судно «Пингвин» приписано к порту города Херсон.

Между тем начальники Херсонского морского торгового порта Андрей ЄГОРОВ и Херсонского речного порта Валентин МИРОШКО сообщили УНИАН, что в их портах такое судно не значится. По информации А.Егорова, данное судно принадлежит херсонскому ЗАО «Профессионал».

В свою очередь В.Мирошко сообщил, что судно данного класса достигает 40 м в длину и его водоизмещение до 120 тонн. Подобные суда часто оборудуют рефрижераторами и используют для перевозки фруктов - бананов и цитрусовых.