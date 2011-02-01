Киноиндустрия США пережила худший январь за последние 20 лет

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что американская киноиндустрия пережила худший январь за последние 20 лет - за месяц было продано 79 млн билетов - худший результат с 1990 года.

Общие сборы фильмов, вышедших в первом месяце 2011 года, составили $636,7 млн. Для сравнения, в январе 2010 года суммарные сборы кинолент составили $939,9 млн, часть из которых обеспечил "Аватар" Джеймса Кэмерона.

По мнению специалистов, падение в посещаемости обусловлено двумя причинами. Во-первых, в краткосрочной перспективе, в январе не выходило крупных блокбастеров. В этом году январь был посвящен номинированным на "Оскар" фильмам, среди которых много картин с небольшим бюджетом.

Другой причиной падения зрительского интереса, носящей более долгосрочный характер, называется большое количество сиквелов. Так, в 2011 году на экраны выйдет рекордное количество сиквелов - 26.

По прогнозам экспертов, 2011 год может стать годом с наименьшей посещаемостью кинотеатров в современной истории США.

Коммерсантъ-Украина