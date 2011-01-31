Нацбанк ввел временную администрацию в банк «Владимирский»

Национальный банк Украины своим постановлением №21 от 31 января 2011 года ввел временную администрацию в ПАО «КБ «Владимирский» сроком на три месяца с 1 февраля 2011 до 30 апреля 2011 года. Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, временным администратором назначен служащий НБУ – заместитель начальника отдела банковского надзора Управления НБУ в Сумской области Сергей БЕРЕЗА. Также сообщается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния финучреждения, введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца – с 1 февраля до 30 апреля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №340 от 16 июля 2010 г. прекратил действие временной администрации в ПАО «КБ «Владимирский».

Временная администрация была введена в банке с 17 июля 2009 года сроком на 1 год. До 16 января 2010 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Владимирский».

Банк «Владимирский» создан в 2001 году.

На 1 октября 2010 г. 100% акций банка принадлежали Олегу ДОНИНУ.

В 2010 году чистый убыток банка «Владимирский» составил 8,1 млн. грн., против 46,5 млн. грн. в 2009 году.