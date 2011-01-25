Донецкая милиция обещает 100 тысяч за информацию о маньяке-убийце

Милиция Донецкой области объявила награду в 100 тыс. грн. за информацию о маньяке-насильнике, совершившем несколько убийств.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Правоохранители разыскивают преступника, который подозревается в ряде преступлений, совершенных на сексуальной почве, о чем неоднократно информировалась общественность, через СМИ был распространен его фоторобот. Неустановленный злоумышленник не только насиловал свои жертвы, но и в некоторых случаях убивал их.

Сотрудниками милиции была установлена причастность разыскиваемого к двум преступлениям, совершенным в 2010 году, а после проведения ряда биологических экспертиз (ДНК- исследований), на его счет были отнесены еще несколько аналогичных преступлений прошлых лет, числящихся нераскрытыми. Возраст его жертв варьируется от 18 до 25 лет.

В УВД акцентировали, что с целью сохранения жизни и здоровья жительниц региона, учитывая опасность деяний преступника, милицией проводятся усиленные мероприятия по его установлению и задержанию, отрабатываются многочисленные версии, для подтверждения или опровержения которых проверяется широкий круг лиц.

При этом одним из важных источников получения доказательства причастности к преступному деянию являются выводы различных экспертиз, которые проводятся научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром ГУМВД области. С этой целью правоохранители предлагают некоторым мужчинам (определенного возраста, роста, внешности, комплекции или по другому критерию) добровольно дать отпечатки пальцев рук и материал для ДНК-теста. В случае отрицательного результата, т.е. при несовпадении данных с имеющимися образцами, все полученные от граждан материалы исследований уничтожаются, указывается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что руководство УВД признательно гражданам, добровольно прошедшим процедуру экспертизы, за понимание и не противодействие напряженной работе всех служб и подразделений милиции, направленной на раскрытие указанных тяжких преступлений.

УВД обращается ко всем, кому что-либо известно о разыскиваемом преступнике, незамедлительно сообщить об этом в милицию. Вознаграждение в размере 100 тыс. грн. за предоставление информации, которая поможет задержать преступника, гарантируется.