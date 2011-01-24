Задержаны трое юношей, пытавшие 82-летнего пенсионера

В Глыбокском районе Черновицкой области задержаны трое юношей, которые истязали 82-летнего пенсионера, требуя у него денег.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, разбой произошел сегодня утром. В милицию обратился мужчина и сообщил, что на его 82-летнего родственника напали трое неизвестных в масках и забрали 7 тыс. грн.

Сотрудники милиции установили, что трое неизвестных в масках ворвались в дом пенсионера в селе Становцы, связали руки и ноги скетчем, заклеили рот, и стали бить, требуя показать место, где спрятаны деньги. Пенсионер не выдержал пыток, и показал тайник, из которого злоумышленники забрали 7 тыс. грн. и убежали, оставив старика связанным. Через полтора часа к пострадавшему зашел его родственник, который и позвонил по телефону в милицию.

Правоохранители задержали злоумышленников по «горячим следам». Оперативники на околице села остановили автомобиль, в котором и находились трое нападавших. Автомобиль принадлежит старшему из них, которому 21 год. Двое других задержанных не достигли еще 18-летнего возраста. Во время задержания, кроме денег, у одного из подозреваемых изъяли нож.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, санкции которого предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.