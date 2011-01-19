Нефтетрейдеры: пошлина на импорт повысит цены и снизит качество

Крупнейшие украинские автозаправочные сети и отраслевые эксперты выступают против введения пошлин на импорт нефтепродуктов и заявляют, что такие действия вызовут резкий рост цен на топливо и снизят его качество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители нефтетрейдеров заявили в Киеве на пресс-конференции «Пошлина на импорт нефтепродуктов: последствия для потребителя».

Участники пресс-конференции солидарны в том, что введение заградительных пошлин разрушит диверсифицированную систему поставок нефтепродуктов в Украину и тем самым поставит ее в зависимость от нескольких владельцев НПЗ, которые будут диктовать свою ценовую политику и создадут почву для манипуляций с обеспечением рынка нефтепродуктами.

«Сегодня поставки идут из Литвы, Беларуси, России, Румынии, Польши, Казахстана и даже из Туркменистана, на долю которых суммарно приходится 40% украинского рынка. В сумме с 60-процентной долей украинских производителей наш рынок является крайне конкурентным и гарантирует объективное ценообразование в любой момент времени. Введение пошлины разрушит эту устойчивую рыночную конструкцию», – сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

Президент ПАО «Концерн «Галнафтогаз» Виталий АНТОНОВ заявил, что «в конечном итоге вопрос стоит очень просто: кто заплатит за модернизацию устаревших украинских НПЗ – потребитель или все же собственник? При введении пошлин модернизация ляжет на потребителя, а при сохранении конкурентной среды собственникам придется инвестировать в модернизацию свои или привлеченные деньги».

В свою очередь, заместитель директора сети АЗС WOG Анатолий САВИЧ опроверг тезис владельцев НПЗ относительно демпинга со стороны белорусских производителей. «В Беларуси функционирует максимально понятная и прозрачная система реализации нефтепродуктов – на открытых электронных торгах. Кроме украинских компаний, в них участвуют европейские компании, поэтому о демпинге не может быть и речи. ТНК-ВР как акционеру Мозырского НПЗ это хорошо известно», – рассказал А.САВИЧ.

Гендиректор компании Shell Retail Ukraine Вильям КОЗИК видит главным итогом введения пошлин сильный удар по потребителям, поскольку не все из них будут готовы к повышению цен на нефтепродукты.

По его словам, если в Украине будет введена пошлина на бензин в размере 120 или 130 евро за тонну, то стоимость литра топлива на АЗС вырастет приблизительно на 1,5 грн.

«Если пошлины на импорт будут введены и правительство будет оказывать давление, чтобы сети АЗС не повышали цены в рознице, тогда с рынка практически будут вынуждены уйти около 4 тыс. независимых заправок – это станции, которые торгуют только на розничной марже, ведь розничная маржа может очень сильно сократиться, даже прийти в ноль», – отметил В.КОЗИК.

Он уверен, что введение пошлин приведет к подорожанию не только импортного, но и отечественного топлива, поскольку на данный момент украинские производители в своем ценообразовании ориентируются на стоимость импортного ресурса.

Глава украинского представительства компании «Орлен Летува» Игорь МАЙСТРЕНКО поделился опытом модернизации НПЗ компании в Мажейкяе (Литва). «В последние два года маржи переработки низкие по всей Европе, это привело к закрытию некоторых НПЗ, и я думаю, что украинские НПЗ просто ощутили на себе общеевропейскую тенденцию. Наше предприятие не исключение, и мы боремся с кризисом, привлекая кредиты и модернизируя производство», – отметил И.МАЙСТРЕНКО.

По словам президента ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонида КОСЯНЧУКА, «государство шло навстречу владельцам НПЗ с первого дня, продав заводы за копейки и рассчитывая на их модернизацию. Прошло 10 лет, и мы по-прежнему имеем старые НПЗ с низкой глубиной переработки и новые требования о создании для них тепличных условий».

Также выступающие на пресс-конференции отметили фактор ускоренного роста нефтяных цен, которые вскоре могут достичь отметки 100 долл./барр., а также повышение с января на 40% акцизного сбора на бензин и дизтопливо. Все это создает предпосылки для роста цен в Украине, а в сумме с пошлиной увеличение может составить 20% – до 1 евро за литр.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива – 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители 6 украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.