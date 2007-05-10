Готов ли Ющенко инициировать досрочные президентские выборы?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет демагогией заявления о досрочных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с членами рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

В частности, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО спросил у Президента, готов ли он во имя спокойствия и стабильности в государстве инициировать досрочные президентские выборы.

На это В.ЮЩЕНКО сказал: „Демагогия не нужна. Я понял, Петр Николаевич, Вы мало когда заботились о стабильности в этой стране. И то, что Вы предлагаете, Вы предлагаете сценарий – у кого-то болят зубы, у кого-то кариес, лучший способ избавиться от боли – давайте голову вам ампутируем”.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Основной Закон предусматривает только четыре основания для досрочной отставки главы государства, и ни одного из них он не нарушал. „Если речь идет о дестабилизации в одном институте – давайте руководствоваться правом. Если Президент Украины нарушил четыре статьи, которые предусмотрены Конституцией, и нам нужно делать президентские выборы – пожалуйста. Но если этого (нарушений Конституции – УНИАН) нет, то давайте руководствоваться Конституцией”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО

„Вы в страшном сне не можете представить, что Президент имеет право распустить парламент, руководствуясь Конституцией Украины. Для вас это неприемлемо. Вы это с 96-го года не можете признать. А я хочу подтвердить: Конституция Украины есть, и это императивная норма Президента (роспуск Верховной Рады - УНИАН), и он это право сегодня использует. Ваша обязанность, в соответствии с законом и Конституцией, - выполнить решения, которые выплывают из этого указа. Я не хотел бы, чтобы это решение обсуждалось”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.