В избиении фотокорра УНИАН суд помех журналистской деятельности не увидел

Апелляционный суд Херсонской области не увидел препятствования журналистской деятельности фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО, которого избили во время рейдерского захвата коньячного завода АПФ "Таврия" в Новой Каховке в сентябре 2009 года.

Соответствующее решение в апелляционной инстанции принято сегодня, 18 января, сообщил УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

"Суд оставил в силе приговор, вынесенный судом Новой Каховки. Обвиняемый не признан виновным по статье 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Дело закрыто и на дополнительное расследование также не будет направлено", - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Напомним, 3 сентября 2009 года группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия". К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания. На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Охранники завода нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

В сентябре 2009 г. стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

3 августа 2010 г. Новокаховский городской суд вынес приговор по делу об избиении В.ДАНИЛЬЧЕНКО в ходе рейдерского захвата коньячного завода АПФ "Таврия".

Суд приговорил единственного обвиняемого по делу к штрафу в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов. При этом суд не признал вину обвиняемого по ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование профессиональной деятельности журналиста, а только приговорил его за нанесение телесных повреждений по статье 125 Уголовного кодекса.