Синоптики обещают сильные морозы на Востоке

В восточной части Украины завтра ожидаются сильные морозы.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 17 января будет переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в Крыму и западной части, днем в северных и центральных областях небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица, в восточных областях ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза днем от 2° мороза до 3° тепла, в восточной части снижение температуры ночью до 10-15° мороза, в Сумской и Луганской областях до 18-23° мороза, днем 5-11° мороза, в западных областях и в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в столице температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла.