ВО "Свобода" завтра проводит акцию протеста в Житомире

Завтра в Житомире активисты областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" проведут акцию протеста против политических репрессий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.

"Завтра в Житомире ВО "Свобода" возле ОГА будет требовать от депутатов областного совета принять обращение от имени жителей области к руководству государства с требованиями прекратить начатые в стране политические репрессии", - сказал председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Сидор КИЗИН.

Он напомнил, что по инициативе ВО "Свобода" подобные обращения уже приняли несколько облсоветов.

"На мероприятии также планируется театрализованное действо", - сказал С.КИЗИН.