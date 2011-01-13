Судья вызывала охранников «Грифона», чтобы сдержали журналистов

Суворовский районный суд Херсона объединил дела по встречным искам правозащитника, журналиста и общественного деятеля Дементия БЕЛОГО и предпринимателя, депутата городского совета Виктора ШЕВЧУКА, которые подрались во время отчета мэра Херсона, и перенес слушание по делу на 9 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, 12 января в суде должны были слушаться отдельно два дела по искам друг против друга Д.БЕЛОГО и В.ШЕВЧУКА.

В своем иске В.ШЕВЧУК требует признать Д.БЕЛОГО виновным в хулиганских действиях и взыскать с Д.БЕЛОГО 5 тыс. грн. морального ущерба.

В иске к В.ШЕВЧУКУ прокуратура Суворовского района Херсона требует привлечь его к ответственности за нанесение телесных повреждений журналисту Д.БЕЛОМУ во время исполнения им профессиональных обязанностей.

Учитывая встречные требования и то, что оба дела поданы по одному конфликтному эпизоду, судья Оксана КУЗЬМИНА решила объединить дела в одно производство и рассмотреть их 9 февраля.

По словам Д.БЕЛОГО, его удивило решение судьи не допускать на заседание суда журналистов. «Она не объявляла слушание по делу закрытым, однако запретила журналистам присутствовать, и когда представители прессы начали выражать возмущение этим решением, для обеспечения этого решения судья вызвала охранников «Грифона». Для чего было дразнить прессу и в результате перенести рассмотрение дела?», - спросил Д.БЕЛЫЙ.

По его словам, журналисты, которых не пустили в зал суда, решили подать на судью О.КУЗЬМИНУ жалобу в дисциплинарную и квалификационную комиссии.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2010 года, когда мэр Херсона Владимир САЛЬДО отчитывался перед обществом в областном музыкально-драматическом театре им. М.Кулиша, произошла драка, в которой принимали участие и пострадали Д.БЕЛЫЙ и В.ШЕВЧУК.