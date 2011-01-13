Компании, получившие квоты на экспорт зерна (список)

Комиссия Министерства экономического развития и торговли Украины на своем заседании 11 января 2011 года распределила квоты на экспорт зерна среди украинских компаний-экспортеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В сообщении указывается, что члены комиссии не поддержали предложение УАК продлить срок приема заявок до 14 января в связи с тем, что ряд компаний не смогли в период с 4 по 6 января получить на руки заключения Министерства аграрной политики и продовольствия о подтверждении наличия у них зерна и до истечения рабочего дня 6 января подать заявки на получение квот.

В число субъектов хозяйственной деятельности, среди которых распределены квоты на экспорт пшеницы, вошли следующие компании: ООО «Хлеб Инвестбуд» – 221,3 тыс. тонн, ООО «ФА Интертрейдинг Украина» – 9,2 тыс. тонн, ООО «Интертрейд Групп» – 13,6 тыс. тонн, ООО «Кернел-Трейд» – 46,1 тыс. тонн, ООО «Комапния Агро-Трейд» – 9,2 тыс. тонн, Агропромышленный торговый дом «СГ» – 13,2 тыс. тонн, ООО «Украинские аграрные инвестиции» – 13,8 тыс. тонн, предприятие с ИИ «Серна» – 55,3 тыс. тонн, ООО «Волары Экспорт» – 31,35 тыс. тонн, ООО «Савранский завод продтоваров» – 5,2 тыс. тонн, ООО «Унитрейд Украина Групп» – 20,65 тыс. тонн, ООО «ТД Браво» – 13,9 тыс. тонн, ООО «Зерно-Трейд» – 20,3 тыс. тонн, ООО «Украгроком» – 13,8 тыс. тонн, ООО «Продэксим» – 12,9 тыс. тонн.

При этом общий объем экспортной квоты для пшеницы до 31 марта 2011 года составляет 1 млн. тонн, а объем квоты, распределенный согласно решению комиссии 12 ноября 2010 года – 500 тыс. тонн.

В число субъектов хозяйственной деятельности, среди которых распределены квоты на экспорт кукурузы, вошли следующие компании: ООО «Гермес-Трейдинг» – 89,2 тыс. тонн, ООО «Поле-Порт» – 3,1 тыс. тонн, ООО «Виталмар Агро» – 50,2 тыс. тонн, ООО «Компания Агро-Трейд» – 36,2 тыс. тонн, ООО «Производственное предприятие «Надежда» – 8,6 тыс. тонн, ООО «Агропромышленная группа» – 7,5 тыс. тонн, ООО «Хлеб Инвестбуд» – 543,5 тыс. тонн, ООО «Зерно-Трейд» – 81,5 тыс. тонн, ООО «Нобл Ресорсиз Украина» – 33,2 тыс. тонн, ООО с ИИ «НовоФарм» – 16,5 тыс. тонн, ООО «ТД Браво» – 13,6 тыс. тонн, сельскохозяйственное ООО «Довира» – 10,9 тыс. тонн, ООО «Дельта Премиум Ресурс» – 20,3 тыс. тонн, ООО «Кернел-Трейд» – 135,9 тыс. тонн, ООО «КЛОВ» – 135,9 тыс. тонн, ООО «Украинские аграрные инвестиции» – 9,1 тыс. тонн, ООО «Продэксим ЛТД» – 6,3 тыс. тонн, ПВГП «Автотранс» – 9,9 тыс. тонн, ООО «ФА Интертрейдинг Украина» – 45,3 тыс. тонн, ПАО «Носовское ХПП» – 25,4 тыс. тонн, Агропромышленный торговый дом «СГ» – 5,4 тыс. тонн, ООО «Бурат» – 19,1 тыс. тонн, ЗАО «Рамбурс» – 22,6 тыс. тонн, ООО «Украгроком» – 31,7 тыс. тонн.

При этом общий объем экспортной квоты для кукурузы до 31 марта 2011 года составляет 3 млн. тонн; объем квоты, распределенный согласно решению комиссии 12 ноября 2010 года, – 1,482 млн. тонн; не распределенный остаток экспортной квоты – 1,519 млн. тонн; высвобожденный объем квоты – 3,1 тыс. тонн.

Вместе с тем, отмечается в протоколе заседания комиссии, в УАК сообщают, что в ближайшие дни будет подготовлено предложение правительству о распределении дополнительных экспортных объемов зерна, практически всего остатка профицита.

По данным УАК, профицит (за вычетом распределенных объемов) оценивается в объеме порядка 5 млн. тонн, без учета возможного поступления на баланс 2010/2011 маркетингового года, до 1 июля текущего года, зерна урожая-2011 (ячменя и пшеницы). В последние годы такое "досрочное" поступление варьирует в объемах 1-1,5 млн. тонн, сообщил генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ.