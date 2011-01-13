Трамвай и троллейбус в Харькове подорожают до 1,5 грн
04:31, 13 января 2011Общество
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Вслед за энергоносителями и запчастями
Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Харькова вскоре возрастет с 1 гривны до 1 гривны 50 коп.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на внеочередной сессии Харьковского городского совета городской председатель Геннадий КЕРНЕС.
По его словам, причиной роста стоимости проезда в городском пассажирском электротранспорте является подорожание энергоносителей и запчастей.
«В условиях подорожания энергоносителей и запчастей для сохранения электротранспорта необходимо установить новый тариф на проезд», - сказал Г.КЕРНЕС.
Сегодня стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Харькова составляет 1 грн.
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