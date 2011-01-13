Трамвай и троллейбус в Харькове подорожают до 1,5 грн

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Харькова вскоре возрастет с 1 гривны до 1 гривны 50 коп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на внеочередной сессии Харьковского городского совета городской председатель Геннадий КЕРНЕС.

По его словам, причиной роста стоимости проезда в городском пассажирском электротранспорте является подорожание энергоносителей и запчастей.

«В условиях подорожания энергоносителей и запчастей для сохранения электротранспорта необходимо установить новый тариф на проезд», - сказал Г.КЕРНЕС.

Сегодня стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Харькова составляет 1 грн.