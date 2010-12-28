Азаров: правительство заинтересовано в стабильной гривне

Правительство не будет вмешиваться в работу Национального банка Украины.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире Первого национального телеканала.

«Был период времени, когда у нас вообще были долги, а денег не было, и, тем не менее, мы не обращались в Национальный банк, чтобы он нам печатал деньги. Тем более, мы не будем делать это сейчас, потому что сейчас правительство, как никто другой, заинтересовано в стабильности гривни», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что заинтересованность правительства в стабильной гривне определена тем, что выплаты по долгам в госбюджете зафиксированы при определенном курсе гривни к доллару.

«Наши долги зафиксированы при определенном соотношении гривни к доллару. Если гривня будет падать, нам придется отдавать значительно больше. А отдавать надо около 90 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, общие выплаты по государственному долгу, которые будут осуществлены в 2011 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 85,271 млрд. грн., из которых 61,5%, или 52,455 млрд. грн., - выплаты по внутреннему долгу.

Правительство рассчитывало госбюджет на 2011 год исходя из курса 1 грн. – 1,95 долл.