Мальчик, повесившийся в Крыму, повторил сюжет японского мультика?

В милиции предполагают, что повесившийся в одном из сел Сакского района Крыма 10-летний мальчик мог неудачно воспроизвести сюжет японского мультфильма. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

В ходе проведения проверки по факту гибели мальчика сотрудники милиции установили, что после того, как пять лет назад умер его отец, ребенок жил с матерью, 12-летней сестрой и 17-летним братом. На учете в милиции ни сам несовершеннолетний, ни его родственники не состояли.

По данным милиции, в день смерти мальчик находился дома со своей старшей сестрой. Чтобы занять время, подростки смотрели на компьютере японские мультфильмы. В финале анимационного фильма маленький мальчик, тяжело переживавший смерть матери, взял веревку, сделал из нее петлю, закинул веревку на ветку дерева и повесился. Посмотрев мультфильм, дети стали заниматься каждый своими делами: брат вышел во двор погулять, а сестра осталась в доме. Спустя несколько минут девочка выглянула в окно и увидела брата повешенным на дереве. Выбежав во двор, девочка ножом срезала бельевую веревку, на которой висел брат, однако было поздно - мальчик не дышал.

"Сложно однозначно сказать, что на самом деле послужило причиной смерти ребенка: то ли он хотел поиграть - воспроизводил сюжет фильма, и не рассчитал, что все может так плачевно для него закончиться; то ли решил покончить жизнь самоубийством по причине никому неизвестной. До этого момента погибший парнишка никогда не высказывал мыслей о суициде, характеризовался как общительный положительный ребенок", - сообщили в милиции.

Правоохранителей также насторожил тот факт, что в домашнем компьютере семьи хранилось множество фильмов ужасов и другого видео, пропагандирующего культ насилия и жестокости. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками милиции на письменном столе была обнаружена книга "Зловещие мертвецы".

Происшествие зарегистрировано в Сакском ГО милиции, по данному факту проводится проверка.