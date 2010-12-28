Из макеевской шахты из-за пожара вывели 259 горняков

В 2 часа 55 мин 28 декабря в г. Макеевка Донецкой области на шахте ОП „Шахта „Бутовская” ГП „Макеевуголь” на горизонте 987 м возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 6 часов 25 мин 259 горняков были выведены на поверхность шахты. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия подразделом Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в составе 4 отделений проводится тушение пожара. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.