На Южном берегу Крыма зацвели алыча, сирень и миндаль

На Южном берегу Крыма и в Севастополе из-за установившейся в декабре теплой погоды зацвела сирень, в Большой Ялте также цветут алыча и миндаль. При этом эксперты не делают пессимистических прогнозов на урожай 2011 года, поскольку цветение не носит массового характера.

Как сообщила в комментарии УНИАН Валентина ГОРИНА, старший научный сотрудник отдела южных плодовых растений Никитского ботанического сада, «на Южном берегу, где наблюдается цветение, нет сильных насаждений, так что ничего страшного, а в Бахчисарайском районе, в степной зоне Крыма (занятыми плодовыми культурами - УНИАН) температура не так сильно спровоцировала цветение».

По ее словам, на юге Крыма цветут единичные деревья, при этом на некоторых открылось «процентов десять цветков».

«Конечно, хорошего мало, что зацвели растения, они ослабнут… Если будут морозы, они (цветы) замерзнут и осыпятся - плодов не будет», - сказала эксперт.

В то же время В.ГОРИНА не дала прогноз относительно урожая плодовых в следующем году. «Будет видно позже, зависит от того, каким будет февраль, март - будут ли заморозки», - сказала она.

Анна РЕПЕЦКАЯ, директор ботанического сада Таврического национального университета имени Вернадского (Симферополь), отмечает, что «высокие температуры в декабре для Крыма не большая редкость».

«Мы привыкли к тому, что до середины декабря всегда тепло. Сейчас немножечко это тепло продлилось», - сказала она.

А.РЕПЕЦКАЯ отмечает, что в ботсаду в Симферополе никаких катастрофических цветений нет.

«Цветут те растения, которые должны цвести либо поздней осенью, либо ранней весной. У нас цветет жасмин, примулы, жимолость. То есть, в принципе, никаких особых последствий не будет. Розы же не цветут, сирень же не цветет», - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе температура в Крыму поднималась до 20 градусов тепла.