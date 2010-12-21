Парламент запретил телевизионные лохотроны

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно регулирования трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 253 народного депутата из 291, зарегистрированных в сессионном зале.

Положениями законопроекта предлагается запретить трансляцию, кроме каналов с ограниченным доступом, программ и передач с интерактивными конкурсами (играми, викторинами), условия которых прямо или опосредствованно предусматривают платное приобретение лицом статуса ее участника и/или в которых телезрителям и радиослушателям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу предлагается обратиться к телерадиоорганизации любым способом (сделать телефонный звонок, отправить смс-сообщение и пр.), которое предусматривает взыскание средств за соединение и/или телефонный разговор. В соответствии с положениями проекта, вышеприведенные запрещения не распространяются на трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей лотерей, по проведению творческих конкурсов, спортивных соревнований и пр., несмотря на то, предусматривается или не предусматривается их условиями денежный или имущественный выигрыш.

Кроме того, законодательные ограничения не касаются трансляции программ и передач по проведению розыгрышей на бесплатной основе с рекламированием (популяризацией) отдельного товара, услуги, торговой марки, знаков для товаров и услуг, наименования или направлений деятельности субъектов ведения хозяйства, коммерческой программы с выдачей выигрышей в денежной или имущественной форме, по проведению конкурсов (игр, викторин), условия которых предусматривают бесплатное приобретение лицом статуса ее участника и получения участником, который проявил лучшие личные знания и умения, выигрышей в денежной или имущественной форме за личную победу, а также трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей на бесплатной основе для развлекательных, благотворительных или познавательных целей.

На каналах с ограниченным доступом программы и передачи с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами) распространяются с соблюдением следующих условий. Так, трансляция подобных программ и передач должна постоянно сопровождаться текущей информацией об объеме звонков и шансах подключения к студии, а также текстами предупреждения о том, что они являются платными (предупреждение должно занимать не меньше 20 процентов площади (объема) экрана, а цвет текста предупреждения должен быть контрастным относительно цвета фона предупреждения).

Кроме этого, информация относительно условий платного приобретения статуса участника и других условий участия в интерактивном конкурсе (игре, викторине), в случае, когда выполнение таких условий может нанести финансовый ущерб телезрителям и радиослушателям, должна приводиться в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения каждые 5 минут трансляции соответствующей программы и передачи.