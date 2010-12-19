Мэр Черкасс понял, почему милиции начхать на порядок в его городе

В Черкассах в следующем году будет создана муниципальная милиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире местной ТРК заявил городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ.

По его словам, сегодня милиция не заинтересована в поддержании общественного порядка в городе. “Милиция зависит от министра, который находится в Киеве, и поэтому она не заинтересована в поддержании порядка на улицах города Черкассы”, - сказал, в частности, С.ОДАРИЧ.

По мнению мэра Черкасс, “если бы руководителя милиции, который отвечает за общественный порядок, назначали в городе, - ответственность была бы совсем другая”.