Цушко защитил оппозицию от провокаций?

В Киеве задержаны 77 человек, которые пытались отпраздновать годовщину создания дивизии СС “Галичина”.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве, около 17.00 на станции метро “Лесная” в результате реализации оперативной информации сотрудниками спецподразделения милиции “Беркут” было задержано 40 человек, которые во время поверхностного осмотра имели при себе боксерские капы, а также специальные бинты, которые предупреждают повреждение рук при ударе.

Задержанные для выяснения их личностей доставлены в Деснянский райотдел милиции.

В то же время, в 19.00 в переулке Михайловский стражами порядка было задержано 37 лиц, которые “по своему внешнему виду напоминали скинхедов”.

В том же месте сотрудниками милиции было обнаружено такси, в котором найдены факелы и бутылки с зажигательной смесью, а также свастика и другие пожарно-опасные предметы.

Эта группа для выяснения обстоятельств доставлена в Шевченковский райотдел милиции.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Главное управление по вопросам внутренней политики КГГА обратилось в суд с просьбой запретить 28-29 апреля проведение в центре столицы марша чествования памяти воинов СС «Галичина».

Согласно с поданной в управление заявкой, марш организуется гражданином А.ЖУКОМ, который заявил об участии в нем 200 человек, которые планируют пройти от парка Шевченко улицами Богдана Хмельницкого, Крещатик к Майдану Независимости и провести там митинг. Акцию организаторы планировали на 28 апреля с 19.30 до 22.30.

Шевченковский районный суд г. Киева запретил сторонникам воинов СС “Галичина” проводить акции в центре Киева 28-29 апреля.

28 апреля “Наша Украина” также заявила, что на акции объединенной оппозиции, запланированные на Европейской площади, планируется организация провокаций: к митингу - с целью его дискредитации - планируют присоединиться якобы бывшие воины СС "Галичина". Партия призвала правоохранительные органы не допустить появления этих людей на Европейской площади.