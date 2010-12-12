В Киеве выбрали Мисс Украина-Вселенная (фото)

В Мистецьком арсенале в Киеве состоялся финал конкурса красоты Мисс Украина-Вселенная-2011.

15 финалисток соревновались за титул и право представить нашу страну на престижном международном конкурсе Мисс Вселенная-2011.

Выиграла 22-летняя Олеся Стефанко из Одессы. Звание Первой вице-мисс досталось 18-летней Анастасии Бурак из Житомира. Второй вице-мисс была названа 20-летняя жительница Ивано-Франковска Ирина Самуляк. Звание Третей вице-мисс получила 20-летняя Кристина Крыжановская из Киева.

В состав судей вошли британская певица Sonique, первая ракетка мира Каролина Возняцки и официальный фотограф Мисс Вселенная, Мисс США и компании Rolex Фадиль Бердиша. Кроме того, среди членов жюри были российско-австралийский боксер и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Дзю, Оксана Николаенко (сестра Александры Николенко, которая не смогла присутствовать на конкурсе) и хозяйка бутик-отеля Riviera Елизавета Юрушева.

Председателем жюри должен был стать "загадочный звездный гость" - американский актер Билли Зейн, однако он не смог прилететь в Киев "из-за технических небрежностей американских авиалиний".

В этом году организатором конкурса выступила меценатская организация TOP Ukraine, основателем которой является украинский бизнесмен Александр Онищенко.

Корреспондент.net