На завтра синоптики обещают ухудшение погоды

Завтра, 5 декабря, в Украине в ряде областей синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях в воскресенье преимущественно без осадков; температура ночью 10-15° мороза, при прояснениях до 20° мороза, днем 4-9° мороза; на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Крыму, Приазовье и в восточной части ночью без существенных осадков, днем дождь; ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°; в Крыму ночью 7-12° тепла, днем 10-15°.

На остальной территории ухудшение погодных условий - снег, мокрый снег, местами сильные осадки; налипание мокрого снега, гололед. Температура в течение суток 3-8° мороза (ночью на севере при прояснениях до 12° мороза), только в Одесской и Николаевской областях от 4° мороза до 1° тепла.

В Украине, кроме Крыма и Приазовья, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, в юго-восточной части юго-восточный, 5-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-22 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями, снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 3-8° мороза, ночью при прояснениях местами до 12° мороза.

В Киеве завтра ночью снег, днем прекращение осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 5-7° мороза.