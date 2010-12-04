Янукович дал поручение готовиться к 90-летию Берегового

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 1071/2010 "О праздновании 90-летия со дня рождения Георгия Берегового".

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

"С целью чествования памяти прославленного сына украинского народа, летчика-космонавта, общественного деятеля Георгия Тимофеевича Берегового и по случаю празднования в 2011 году 90-летия со дня его рождения" В.ЯНУКОВИЧ поручил "Кабинету Министров Украины разработать в двухмесячный срок и утвердить план мероприятий по празднованию 90-летия со дня рождения Григория Берегового, предусмотрев, в частности проведение в апреле 2011 года в городе Киеве, населенных пунктах, связанных с жизнью и деятельностью Григория Берегового, торжеств по случаю 90-летия со дня его рождения с участием представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественности, проведение в высших учебных заведениях, готовящих специалистов для аэрокосмической отрасли, воинских частях тематических мероприятий, посвященных жизни и деятельности Григория Берегового; переиздание произведений Григория Берегового, в частности на украинском языке, издание литературы и фотоальбома о его жизни и деятельности".

Также правительству поручено организовать "чеканку юбилейной монеты, посвященной 90-летию со дня рождения Григория Берегового; выпуск в обращение почтовой марки и конверта в честь 90-летия со дня рождения Григория Берегового, осуществление спецгашения почтовой марки; создание новых, обновление существующих экспозиций в краеведческих музеях населенных пунктов, связанных с жизнью и деятельностью выдающегося летчика-космонавта ".

Кабинету министров поручено обеспечить начало проведения в Украине ежегодных соревнований по авиационно-техническим видам спорта в честь Г.Берегового и содействовать развитию в Украине музеев авиации и космонавтики; оказание поддержки развитию авиационно-технических спортивных клубов для подростков и юношества.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено "разработать региональные планы мероприятий по празднованию 90-летия со дня рождения Григория Берегового и обеспечить их реализацию".

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям также поручено проработать вопрос о присвоении в установленном порядке учебным заведениям, воинским частям, научным учреждениям имени Г.Берегового, соответствующего наименования улиц, проспектов, площадей в населенных пунктах.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины – обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия со дня рождения Г.Берегового.

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Нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает Г.БЕРЕГОВОГО своим названным отцом. В декабре 1978 года благодаря обращению депутата Верховного Совета СССР Георгия Берегового в Донецкий областной суд были погашены обе судимости (1967 и 1970 годов) В.ЯНУКОВИЧА. Позже Береговой помог ему стать членом КПСС и принял его на должность своего помощника и доверенного лица. Летчик-космонавт скончался в 1995 году. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.