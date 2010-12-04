Туберкулезный блок Симферопольского СИЗО переполнен втрое

Прокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения прав граждан в Симферопольском следственном изоляторе и направила на имя начальника Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний представление с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию для приведения условий содержания в СИЗО в соответствие с законом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

«В изоляторе не соблюдаются нормы жилищной площади, в результате чего многие находящиеся там лица не обеспечены индивидуальными спальными местами. Нарушаются требования относительно раздельного содержания разных категорий заключенных и осужденных: уже имевшие судимость содержатся с ранее не привлекавшимися к ответственности гражданами, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений находятся с теми, кому инкриминируется совершение нетяжких деяний. В условиях переполненности следственного изолятора в нарушение закона в течение годов в СИЗО содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы», - говорится в сообщении.

Особое беспокойство вызывает у прокуратуры состояние медико-санитарного обслуживания контингента, особенно - профилактика и борьба с туберкулезом. «В учреждении не работает флюорограф, поэтому не проводятся обследования, и нет данных о количестве заболевших, туберкулезный блок переполнен в три раза. Должным образом не контролируется состояние здоровья находящихся в СИЗО несовершеннолетних», - подчеркивает надзорное ведомство.

Кроме того, прокуратура нашла многочисленные нарушения при рассмотрении обращений граждан, в том числе - относительно необходимости предоставления медпомощи заключенным и осужденным.

Ведомство по результатам проведенных в Симферопольском СИЗО проверок внесла в этом году 25 документов реагирования.