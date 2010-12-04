Азаров: Тигипко и правда нарвался

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отчитал вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО за заявление, сделанное в эфире одного из телеканалов о том, что при проведении экономических реформ необходимо слушать мнения экспертов, а не предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

Напомним, что, сделав упомянутое заявление, С.ТИГИПКО сказал, что он понимает, что «нарвался».

«Он и нарвался. В понедельник (29 ноября) на оперативном совещании в правительстве я ему сказал: ты не забывай, что ты – член правительства, и когда ты говоришь, могут подумать, что все правительство так считает», - сказал Н.АЗАРОВ.