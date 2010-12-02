В Грецию пришла небывалая жара

Сегодня, 2 декабря, в Афинах столбик термометра дошел до плюс 25, тогда как средняя температура в это время не превышает 17-18 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Коммерсант-Украина.

Глава Национальной метеорологической службы Греции Анастасия Папакриву рассказала, что теплый атмосферный фронт пришел в Грецию из Северной Африки и как полагают специалисты задержится здесь до Рождества.