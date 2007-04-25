Богатырёва, Кириленко и Симоненко подытожили сегодняшние переговоры

Представители коалиции, оппозиции, Кабинету министров и Секретариата Президента завтра продолжат консультации по выходу из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после второго раунда консультаций сообщила координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, время консультаций на завтра еще не определено.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что пока участники консультаций не достигли никакой конкретной договоренности. По ее словам, проблема заключается в том, что «существуют очень много взглядов на выход из кризиса». При этом каждая из сторон приводит множество аргументов в пользу своей позиции.

В свою очередь, лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что представители оппозиции продолжают настаивать на необходимости проведения досрочных выборов в парламент.

Он отметил, что позиция коалиции заключается в том, что выход из кризиса возможен после решения Конституционного Суда.

В то же время, по его словам, члены коалиции не соглашаются с проведением досрочных выборов в ВР.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что переговоры будут продолжены. «Объединенная оппозиция не теряет надежды, что они закончатся результативно», - сказал он.

В свою очередь, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО раскритиковал предложения Президента Украины по выходу из политического кризиса, которые во время консультаций отстаивали представители Секретариата Президента. "Предложения есть, но в них нет содержательной части", - сказал он.

П.СИМОНЕНКО также подчеркнул, что завтра до начала консультаций состоится встреча сокоординаторов рабочей группы - заместителя главы Секретариата Президента Ивана ВАСЮНИКА и первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА. По его словам, они обсудят предложения, которые приближают позиции всех сторон конфликта. После этого, сказал П.СИМОНЕНКО, состоится встреча всех представителей рабочей группы.