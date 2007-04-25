В Крыму во время проезда кортежа жены Ющенко произошел инцидент

В Крыму сегодня во время проезда кортежа супруги Президента - главы Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерины ЮЩЕНКО произошел инцидент между работниками милиции и журналистами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН журналист "Нового канала" Олег КРЮЧКОВ, во время движения кортежа Е.ЮЩЕНКО сотрудники спецподразделения милиции стали расчищать дорогу от активистов КПУ, которые попытались блокировать проезд. Расчистку дороги от коммунистов пытались снять операторы двух телеканалов - "24" и "Нового канала", однако их работе мешали сотрудники милиции.

По словам О.КРЮЧКОВА, на месте инцидента один из сотрудников МВД (полковник) отказался принять заявление о блокировании работы журналистов.

Сейчас О.КРЮЧКОВ намерен написать заявление в милицию о препятствовании работе СМИ.

Как сообщал УНИАН, активисты КПУ второй день подряд мешают движению кортежа Е.ЮЩЕНКО. В Крыму Е.ЮЩЕНКО вчера посетила Международный детский центр "Артек, сегодня - Лозовскую школу-интернат.