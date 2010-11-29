Евро на межбанке катится вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9605/7,9695, к 12:00 цены поднялись 7,9660/7,9710 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2544/48, к 12:00 сузился спрэд 0,2545/46. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,2750 (-0,1618).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3280/82, а к 12:00 упали 1,3233/35. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,5665/10,5810, к 12:00 цены ушли вниз 10,5410/10,5535.