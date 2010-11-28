Похолодание, дождь и мокрый снег - погода на завтра

На завтра в Украине синоптики прогнозируют .

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 29 ноября ожидаются сложные погодные условия: ночью в западной части, днем по всей Украине - осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных, северных, центральных областях и в Харьковской области местами сильные осадки, в северной части местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В Крыму завтра дождь; днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на севером востоке 0-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 2-7° тепла; в Крыму ночью 5-10°, днем 9-14°; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В столице также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.