Как горела Шулявка (фоторепортаж)

В Киеве пожар, который возник возле здания станции метро “Шулявская”, ликвидировали подразделения Государственной пожарной охраны в составе 26 отделений на основной и специальной технике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Шевченковском районе по проспекту Победы, 48А, возле здания станции метро "Шулявская" в торговых палатках ЧП "Ольга + М" возник пожар, с распространением огня на торговые палатки рынка "Каштан" общества "Амаркорд-Алекс" и кафе "Реми" ЧП "Халяль", которое расположено на втором этаже здания станции метро "Шулявская".

В результате пожара сгорело тентовое покрытие и вещи в палатках ЧП "Ольга + М" на площади 80 кв.м, металлокаркасные палатки с вещами на рынке "Каштан" общества "Амаркорд-Алекс" на площади 500 кв.м, огнем повреждены рамы, мебель, оборудование кафе "Реми" ЧП "Халяль" на площади 60 кв.м и 1 человек с отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу «скорой помощи».

Для предотвращения травмирования людей, во время тушения пожара, станция метро "Шулявская" была закрыта на вход и выход, поезда через станцию проходили транзитом.

При тушении пожара из кафе "Реми" спасатели, с помощью выдвижных лестниц, спасли 8 человек.

Причина пожара и размер материального ущерба от пожара устанавливаются.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.

Фото Александра Синицы и Анатолия Кизлова