Суд в Греции приговорил украинских моряков к 4 годам тюрьмы

В воскресенье суд Кефалинии (Греция) признал виновными в намеренном затоплении грузового судна в Ионическом море и в загрязнении моря нефтепродуктами шестерых украинских моряков и приговорил их к тюремным срокам, сообщает РИА "Новости". Максимальный приговор в виде пяти лет тюремного заключения получил капитан судна, пятеро моряков были приговорены к четырем года тюрьмы каждый.

«Я не думаю, что они виновны. Я не думаю, что они стали бы топить судно таким экстремальным способом с риском для своей жизни», - сказал представитель посольства Украины в Греции.

Судно Christine под флагом Того, плывшее из албанского порта Дуррес в болгарский Бургас, затонуло 18 ноября, близ греческого острова Кефалиния. Судно получило пробоину во время шторма и затонуло в результате течи. Вся команда в составе шести граждан Украины покинула судно на спасательной шлюпке. После этого моряки явились в управление береговой охраны на севере острова и сообщили о гибели судна, которое сейчас лежит на глубине 45 метров примерно в одной морской миле от берега Кефалинии.

Береговая охрана не поверила рассказу моряков, и они были взяты под стражу.