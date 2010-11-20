ДТП с туристическим автобусом в Египте: среди погибших - двое украинцев

Два гражданина Украины погибли и еще два пострадали в ДТП в ночь на субботу на 30-м километре автотрассы Заафарана - Рас-Гариб на египетском побережье Красного моря, сообщил РИА Новостипресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров. В туристическом автобусе находилось около 50 человек из девяти стран. Египетское агентство Youm7 опубликовало список из 35 фамилий туристов, пострадавших в этом ДТП. Среди них значатся 20 граждан России, один гражданин Грузии, два - Украины, пять - Германии, два - Турции, два - Дании, один - Бельгии, один из Чехии и один гражданин Египта.

В то же время в госпитале Хургады, куда сразу после происшествия были доставлены все погибшие и пострадавшие, ранее сообщили, что к ним поступили 36 иностранцев из разных государств. По словам медиков, у них в реанимации также находятся несколько пострадавших, чье гражданство пока неизвестно. Все пострадавшие, которых можно было транспортировать, утром в субботу были направлены самолетом в госпиталь имени Насера в Каире. Туда уже выехали сотрудники российского диппредставительства. "По предварительной информации, в результате ДТП двое граждан Украины погибли, и еще двое пострадали", - сказал пресс-секретарь МИД Украины, добавив, что на данный момент сотрудники дипслужбы в Египте устанавливают личности погибших и пострадавших соотечественников. Дикусаров также сообщил, что, по имеющейся у МИД Украины информации, ДТП случилось из-за того, что водитель заснул за рулем. Вместе с тем, по данным дорожной полиции, водитель туристического автобуса не заметил припаркованный на обочине сломанный автобус, который стоял без опознавательных знаков. Произошло столкновение, в результате которого туристический автобус перевернулся. В припаркованном на обочине дороги автобусе людей не было.