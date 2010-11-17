В милиции считают удар ножом в живот попыткой самоубийства

В Полтавской области в реанимационное отделение 2-й городской больницы Кременчуга доставлен 16-летний ученик местной школы № 13 с ножевым ранением живота.

В городском управлении милиции УНИАН сообщили, что парень попытался покончить жизнь самоубийством из-за ревности к девушке.

Правоохранители добавили, что врачи спасли парню жизнь, а состояние его здоровья признано удовлетворительным.

Ведется следствие.