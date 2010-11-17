В милиции считают удар ножом в живот попыткой самоубийства
23:35, 17 ноября 2010Общество
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В реанимацию попал 16-летний школьник
В Полтавской области в реанимационное отделение 2-й городской больницы Кременчуга доставлен 16-летний ученик местной школы № 13 с ножевым ранением живота.
В городском управлении милиции УНИАН сообщили, что парень попытался покончить жизнь самоубийством из-за ревности к девушке.
Правоохранители добавили, что врачи спасли парню жизнь, а состояние его здоровья признано удовлетворительным.
Ведется следствие.
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