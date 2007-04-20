Депутат БЮТ настаивает на расследовании коррупционных деяний судьи Станик

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение, в котором просит Президента поручить Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины проверить информацию о получении родственниками судьи Конституционного суда Сюзанны СТАНИК земельных участков, недвижимости и автомобилей.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, после обнародования отмеченной информации со стороны руководства СБУ, он надеялся, что Генпрокуратура безотлагательно примет соответствующее процессуальное решение по этому поводу. Однако, заметил депутат, его удивила позиция заместителя генпрокурора Виктора ПШОНКИ, который заявил без проверки Генпрокуратурой информации о С.СТАНИК, что такие факты не отвечают действительности.

Кроме того, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что он лично провел депутатское расследование, по которому было установлено, что, действительно, на имя матери зампредседателя КСУ С.СТАНИК, начиная с 2003 года, были осуществлены финансовые операции по приобретению земельных участков и недвижимости в Ялте и Киеве, а также покупке 4 дорогих иномарок. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО привёл адреса участков и номера установленных документов.

По мнению Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, обнародованная информация, а также выясненные им обстоятельства и факты «дают основания сделать вывод, что в деяниях заместителя председателя КС С.СТАНИК видны признаки коррупции».

В то же время Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заметил, что правоохранительным органам необходимо провести безотлагательную и полную проверку, по результатам которой дать правовую оценку действиям С.СТАНИК и других лиц, которые бы могли быть причастны к финансовым операциям с приобретением и реализацией недвижимости, автотранспорта, земельных участков.

На пресс-конференции Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также отметил, что соответствующее обращение он направил в Генеральную прокуратуру, СБУ, а также председателю КС Ивану ДОМБРОВСКОМУ с просьбой рассмотреть вопрос о возможном отстранении судьи С.СТАНИК от работы до того момента, пока правоохранительные органы не рассмотрят и не дадут соответствующую оценку обнародованной СБУ информации.