Третьяков считает отправной точкой предательство Мороза

Народный депутат V созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ (“Наша Украина”) прогнозирует, что решение Конституционного Суда относительно Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва будет политико-правовым.

«По закону, КС должен толковать Конституцию, а не применять к ней какие-либо другие законы, априори более низкие по статусу”, - отметил О.ТРЕТЬЯКОВ. “Поэтому я убежден, что без преувеличения историческая ответственность КС значительно выше, чем любого суда в Украине», - сказал депутат корреспонденту УНИАН.

В то же время А.ТРЕТЬЯКОВ не поддерживает мнение, которое распространяют члены Партии регионов о том, что решение КС должно быть исключительно правовым, и политические стороны должны взять его за отправную точку в переговорах: «Отправная точка любых переговоров - это предательство парламентом своих избирателей, это предательство МОРОЗА и построенная на предательстве коалиция. Конституционный Суд, исполняя свои обязанности, должен дать оценку краже народных голосов во всех плоскостях – от юридической до моральной, принять политико-правовое решение. И если мои бывшие коллеги по парламенту не соглашаются с этим, пусть перенесут слушание относительно указов Президента в Хозяйственный суд, ведь для них, похоже, политика – это хозяйство», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.