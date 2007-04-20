Регионалы натравят Медведько на Балогу и его родственников

50 народных депутатов от Партии регионов обратились к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой осуществить проверку информации относительно фактов преступной деятельности главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, его родственников и окружения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов, отметив, что среди авторов обращения - Василий КИСЕЛЕВ, Михаил ЧЕЧЕТОВ, Игорь ЗВАРИЧ, Владислав ЛУКЬЯНОВ, Борис ДЕЙЧ, Григорий ИЛЬЯШОВ, Василий ХАРА, Александр ГАЛУНЕНКО.

В частности, в обращении отмечается, что житель Закарпатья Владимир ИВАНОВ неоднократно на протяжении 2005-2007 гг. приезжал в Киев “с целью лично довести до сведения Президента Украины и украинского общества возмущенность жителей Закарпатья фактом возглавления Секретариата Президента Украины человеком, который, по его личному мнению и мнению большинства граждан Закарпатья, по своим моральным и деловым качествам не может занимать такую высокую должность”.

Однако, по данным авторов обращения, Президент гражданина В.ИВАНОВА до сих пор не принял.

В связи с этим гражданин обратился к Партии регионов с просьбой оказать ему помощь этом вопросе, отметили в пресс-службе. В.ИВАНОВ, как говорится в сообщении, “передал пакет материалов о криминальной и другой противоправной деятельности гражданина В.БАЛОГИ и его родственников, когда тот возглавлял г. Мукачево, Закарпатскую ОГА и Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций».

Этот пакет материалов народные депутаты направили генеральному прокурору с просьбой осуществить тщательную проверку фактов, изложенных в материалах, и «выяснить обстоятельства и проверить законность и основания закрытия в 2005 году уголовных дел в отношении В.БАЛОГИ, его родственников и окружения, которые были возбуждены по фактам совершения преступлений фирмами, где учредителями значились вышеуказанные лица».

В обращении, по данным пресс-службы Партии регионов, также содержится просьба проверить законность издания приказа министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 02.11.2005 года №303 и наличие негативных последствий для государства, имевших место в связи с изданием данного приказа.