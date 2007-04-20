У Кинаха твердят, что съезд Нашей Украины - нелегитимный

Народный депутат Лев ГНАТЕНКО заявляет о нелегитимности решений межпартийного съезда избирательного блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады Украины.

В частности, Л.ГНАТЕНКО отметил, что Партию промышленников и предпринимателей Украины не приглашали на этот съезд. При этом он напомнил, что ПППУ является субъектом избирательного блока «Наша Украина». В связи с этим Л.ГНАТЕНКО заявляет, что «в соответствии с требованиями закона Украины о выборах народных депутатов Украины и соглашения о создании избирательного блока «Наша Украина», этот съезд не может быть признан легитимным, и все его решения не могут быть признаны легитимными».

Депутат отметил, что президиум ПППУ обращается к народным депутатам от фракций БЮТ и «Наша Украина» с призывом не дать “втянуть себя и страну в очередную авантюру Юлии ТИМОШЕНКО»

Президиум ПППУ подчеркивает, что выступала и выступает против императивного мандата. «Мы - за диалог, мы - за правовое разрешение политического конфликта через решение Конституционного Суда», - отметил Л.ГНАТЕНКО.

Он сказал, что ПППУ также обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой не дать “втянуть себя в очередной виток противостояния и просим Вас думать, прежде всего, об Украине и ее народе».

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве прошел межпартийный съезд "Нашей Украины", делегаты которого лишили депутатских полномочий парламентариев, которые были избраны от блока и вошли в коалицию

Это - восемь членов ПППУ и один член Народного руха Украины. От ПППУ - Анатолий КИНАХ, Александр ВОЛКОВ, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Анатолий ШКРИБЛЯК.

От НРУ – Алексей ФЕДУН.