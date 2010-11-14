В Донецкой области пройдет Фестиваль русской культуры

В Донецкой области 14-21 ноября состоится Фестиваль русской культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, фестиваль проходит согласно решению областного совета «О региональной Программе развития русского языка и русской культуры в Донецкой области на 2008-2011 годы» и соглашений администраций Курской, Ростовской (Российская федерация) и Донецкой областей "О торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".

Учредителями фестиваля являются Донецкая ОГА, Донецкий облсовет, облуправление культуры и туризма.

В программе Фестиваля - спектакли русских классиков, творческие вечера русской поэзии, ретроспектива российских фильмов, книжные выставки русской литературы, которые пройдут в учреждениях Донецка, Макеевки и Мариуполя.

В мероприятиях фестиваля примут участие Донецкая областная филармония, Донецкий областной театр юного зрителя, Донецкий академический Ордена Почета русский драматический театр, Донецкий национальный академический театр оперы и балета им. А.Соловьяненко и другие.