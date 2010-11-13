МВД хочет от Кабмина 290 миллионов, чтобы "подготовиться" к Евро-2012

Руководство МВД Украины надеется получить из госбюджета 290 млн. грн. на переоснащение своих подразделений к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Виктор РАТУШНЯК.

"Мы надеемся, что к Евро-2012 будут в бюджете предусмотрены деньги, потому что об этом шла речь на правительственном комитете. Для переоснащения милиции предусмотрено более 290 миллионов, как раз чтобы мы по-европейски встречали гостей в городах, которые будут принимать Евро-2012", - сказал он.

По словам В.РАТУШНЯКА, эту сумму предусматривается потратить на закупку спецтехники, транспорта, форменной одежды.