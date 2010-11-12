16 ноября в 11.30 в агентстве УНИАН состоится совместная пресс-конференция ПриватБанка и MasterCard, посвященная запуску нового карточного продукта – кредитной мини-карты ПриватБанк-MasterCard – инновационной платежной карты для активных покупателей, в том числе предпочитающих совершать покупки on-line. Участники: Александр Дубилет, председатель правления ПриватБанка, Белла Ставчански, президент региона быстрорастущих европейских рынков MasterCard Europe и Сергей Равняго, глава представительства MasterCard Europe в Украине. В ходе пресс-конференции Александр Дубилет представит портфель кредитных карт ПриватБанка, подведет итоги 2010 г. и огласит планы на 2011 г., а также вместе с Беллой Ставчански и Сергеем Равняго презентует журналистам новую кредитную мини-карту ПриватБанк-MasterCard (ул.Крещатик ,4,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 0505255884, ahontar@prp.com.ua (Александра Гонтарь); 066 7815818, mgribova@prp.com.ua (Мирослава Грибова); 044 4952960, «Пи Ар Пи Украина».