Янукович вернул Кучме льготы, отобранные при Тимошенко

Кабинет Министров Украины возобновил действие распоряжения КМУ "Об обеспечении, обслуживании и охране Л.Д.КУЧМЫ".

Текст соответствующего документа от 18 апреля 2007 года - “О возобновлении действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 января в 2005 г. №15” – размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно с документом, правительство возобновляет действие распоряжения КМУ о льготах бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ и признает утратившим действие распоряжение Кабинета Министров Украины от 28 февраля в 2005 г. №42 "Об отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 января в 2005 г. №15".

Как сообщал УНИАН, после президентских выборов, на которых победил Виктор ЮЩЕНКО, 15 января 2005 года Кабмин, который тогда возглавлял первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, принял распоряжение, согласно которому Л.КУЧМА получал государственное материальное содержание, а также в пожизненное пользование государственную дачу с обслуживанием и охраной.

По неофициальной информации, согласно распоряжению, за счет государства у Л.КУЧМЫ должны были работать один советник и два помощника, у него должны были быть два автомобиля и четыре водителя, один повар, две горничной и два официанта. (На сайте ВР нет текста этого распоряжения, лишь отмечено – “Для служебного пользования” – УНИАН.)

5 февраля в 2005 г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила осуществить анализ правовых оснований предоставления государственного обеспечения Л.КУЧМЕ. 12 февраля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что, по выводам Минюста, правительство, предоставляя льготы Л.КУЧМЕ, превысило свои полномочия. 26 февраля 2005 года Кабинет Министров упразднил распоряжение о льготах экс-президенту.