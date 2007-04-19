В ДТП погибли два пассажира маршрутки

В Херсоне во время дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улиц в центре города погибли двое пассажиров маршрутного автобуса, водитель и семь пассажиров доставлены в больницы города с повреждениями разной степени тяжести.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в дежурной части областного управления МВД в области, 25-летний водитель автомобиля “Дэу Ланос” проехал на красный свет светофора и столкнулся с маршруткой “Богдан”, после чего автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с ЗАЗом, после чего автобус перевернулся.

В результате ДТП погибли пассажиры маршрутки: 60-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Как отметили в управлении, у всех водителей - участников ДТП взята кровь на содержание алкоголя. Ведется следствие относительно других обстоятельств трагедии.