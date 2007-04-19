Правительство присвоило 3-5 ранги ряду госслужащих (список)

Кабинет министров Украины присвоил ранги государственных служащих руководящему составу ряда ведомств.

Соответствующее распоряжение содержится на правительственном портале.

В частности, третий ранг государственного служащего заместителю Министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Валерию БЕВЗУ, заместителю министра транспорта и связи Украины – председателю Государственной авиационной администрации Анатолию КОЛИСНИКУ, заместителю министра обороны Украины Николаю НЕЩАДИМУ, заведующей отделом взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата Центральной избирательной комиссии Зое ШАРИКОВОЙ.

Кроме того, четвертый ранг государственного служащего присвоен: заведующему отделом обеспечения деятельности национального совета по вопросам культуры и духовности и совета этнонациональной политики департамента культуры и духовности Главной службы гуманитарной политики и по вопросам сохранения национального культурного наследия Секретариата Президента Украины Александру БОРЯКУ, заведующему отделом системного программного обеспечения департамента компьютерных систем и оргтехники Службы главы Секретариата Президента Украины Игорю БОЯРСКОМУ, заведующему отделом международных аспектов нераспространения и контроля над вооружением управления международной безопасности департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру ДОЦЕНКО, заместителю руководителя департамента контроля – заведующему отделом мониторинга исполнения актов и поручений Президента Украины главной службы документального обеспечения Секретариата Президента Украины Наталии ЖАБЧЕНКО, директору Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Елене ЗЕРКАЛЬ, заместителю начальника Главного управления государственной службы Украины Сергею КОРНИЕНКО, директору департамента организации работы министерства и документооборота Министерства финансов Украины Людмиле КОРШЕНЮК, заместителю руководителя Службы вице-премьер-министра Украины Владимиру ЛЫСЮКУ, заместителю министра экономики Украины Оксане СЛЮСАРЕНКО;

кроме того, пятый ранг государственного служащего присвоен первому заместителю главы Киевской городской государственной администрации Денису БАССУ, заместителю Министра экономики Украины Наталии БОЙЦУН, государственному уполномоченному Антимонопольного комитета Украины Юрию ГОЛОВЧАНСКОМУ, заместителю министра аграрной политики Украины Василию ГУМЕНЮКУ, заместителю председателя правления Пенсионного фонда Украины Ивану ЛЕЩЕНКО, заместителю министра экономики Украины Валерию МУНТИЯНУ и другим.