Суркис предлагает помириться и обняться

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС призывает все политические силы объединиться вокруг подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС сказал на брифинге для прессы после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По мнению Г.СУРКИСА, сегодня все политические силы должны сплотиться вокруг этой идеи и совместно работать: «Давайте помиримся, давайте обнимемся и вместе будем работать на страну».

Он подчеркнул, что политики должны «объединиться ради, без преувеличения, объединяющей консолидирующей силы, которая лежит в плоскости футбола». «Футбол объединяет разных людей, разных политических взглядов, цвета кожи…», - сказал он, добавив, что Евро-2012 должен стать объединяющим фактором, который позволит работать над улучшением жизни людей.

«Это исторический выбор, исторический шанс – через 5 лет жить в новой стране, которую мы будем строить вместе». – сказал председатель ФФУ.

В то же время он сообщил, что будет вынужден обратиться к выдающимся спортсменам, если политики сами не поймут важность своего примирения ради общей цели.

«Если политики не смогут объединиться, тогда мы, спортсмены и функционеры должны объединиться. Тогда я буду просить наших выдающихся спортсменов, что мы все вместе на этой объединительной площадке, чтобы политики с пониманием отнеслись к тому вызову судьбы, который дало нам решение исполкома УЕФА. Мы получили новый инструмент. Давайте пользоваться этими инструментами точечно и точно», - подчеркнул Г.СУРКИС.

В ходе пресс-конференции председатель ФФУ также отмечал, что проведение такого чемпионата позволит серьезно улучшить благосостояние страны, привлечет многочисленные инвестиции. «Я уверен, что внешние инвесторы буду в очереди стоять, чтобы что-то у нас построить», - сказал он.

Он отказался говорить, какую сумму прибыли может получить наша страна после проведения чемпионата, в то же время сказав, что, к примеру, Португалия в 2004 году получила более 1,2 млрд. дол. прибыли.