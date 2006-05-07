Как школьникам питаться в условиях повышенной радиации

Черновицкая общественная молодежная организация “Союз активной молодежи” выдала сборник “Питание в условиях повышенной радиации”. Книга разослана во все библиотеки и школы Черновцов для ознакомления с методами защиты от радиации в питании.

Как сообщили УНИАН в этой общественной организации, сборник описывает, как защитить организм от поражения радионуклидами. В частности, в нем приведены советы по организации радиозащитного питания, предложено рациональную технологию приготовления еды при загрязнении продуктов радионуклидами и описаны все радиационно-защитные вещества.

Автором сборника стал преподаватель Черновицкого политехнического техникума Михаил КОВБЕЛЬ. А «Союз активной молодежи» Черновцов осуществил этот проект при поддержке одного из местных благотворительных фондов.

На Буковине есть несколько сел в Заставнивском и Кицманском районах, загрязненных радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС.