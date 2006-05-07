Международный благотворительный фонд "Эйдос" впервые проводит при поддержке Министерства культуры и туризма Украины международный открытый конкурс визуальных искусств "Эйдос-2006".

Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на пресс-службу Минкультуры, основной задачей конкурса является поддержка молодежных художественных инициатив, которые смогут адекватно представлять Украину мировому художественному сообществу. Цель конкурса - содействие созданию в Украине молодежной арт-сцены, которая станет пространством для отслеживания современных тенденций и актуальных идей в искусстве и обеспечит молодым талантам возможность сделать первые шаги в арт-пространстве Украины.

Конкурс "Эйдос-2006" будет посвящен двум темам: "Музей как художественный объект" и "Современный арт-проект в музейном пространстве".

К участию приглашаются молодые художники, которые предложат свое видение музея современного искусства и представят художественные артефакты именно для музея. Участие в конкурсе могут принимать студенты и выпускники художественных вузов и кафедр в возрасте от 17 до 37 лет: живописцы, графики, скульпторы, искусствоведы, кинематографисты, фотографы, арт-критики, арт-журналисты, социологи искусства, философы, архитекторы, дизайнеры и т.п. Проекты могут быть выполнены персонально или группой.

Оригиналы заявок на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября 2006 года включительно.