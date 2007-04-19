До конца недели сохранится холодная погода

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в Крыму дождь, днем в северных, западных и местами в центральных областях небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, на большей части территории на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура днем 11-16° тепла, в северных и западных областях 7-12°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

21-22 апреля - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 21 апреля местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 21 апреля в западных, северных и центральных областях, 22 апреля в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 7-12° тепла, на юге, 22 апреля и в западных областях 10-15°.

23-24 апреля - без осадков, лишь 23 апреля на севере Левобережья местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью сохранятся заморозки 0-5° (на Южном побережье Крыма, а 24 апреля в западных областях температура ночью 1-6° тепла); днем повышение температуры: 23 апреля до 9-15°, 24 апреля до 12-18°, в западных областях местами до 20°.

В Киеве и области в пятницу ночью - без осадков, днем - небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, на почве заморозки 0-3°, днем 9-11° тепла.

21-22 апреля - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 21 апреля местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 7-12° тепла.

23-24 апреля - без осадков. Ночью сохранятся заморозки 0-5°; дневная температура повысится: 23 апреля до 10-15° тепла, 24 апреля до 13-18°.