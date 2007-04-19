Житель Тернополя сорвал джек-пот в 15 миллионов

Тернополянин выиграл в суперлото Украинской национальной лотереи 15,2 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор по маркетингу Украинской национальной лотереи Елисей СТАДИЕНКО, житель Тернополя сорвал джек-пот, чего раньше еще никому не удавалось. “До настоящего времени самой крупной суммой, которую выигрывали в нашем суперлото, было 10 млн. грн. Это было в июне прошлого года в Киеве”, - рассказал он.

Тернополянин, по словам Е.СТАДИЕНКО, купил два билета по 3 грн. и заполнил по две комбинации на два розыгрыша. В предыдущем розыгрыше в билете совпала только одна цифра, но во втором розыгрыше в одной комбинации совпали 5 цифр, в другой - все 6.

За выигрышем тернополянин еще не обращался.

В прошлом году в лотерее УНЛ также повезло жительнице Тернополя, которая выиграла 8 августа 3 млн. грн.